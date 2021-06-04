بلقيس تتحدى جمهورها بـ”رقصة دودوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة بلقيس فتحي مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنيتها “دودوم” مع مدرب الرقص، لتتحدى من خلاله جمهورها، حول مَنْ يستطيع تقليد حركاتها الاستعراضية.

وظهرت بلقيس في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها في “انستغرام”، وهي ترقص برفقة مدربها، وقد أبدعت بشكلٍ كبير في تناسق الحركات، وعلّقت قائلةً: “تحدي دودوم من دبي على تيك توك”.

وكانت قد عبرت بلقيس عن سعادتها بالنجاح الذي حققته منذ بداية العام الحالي وبعد إصدارها باقة من الأغنيات الجديدة، بدأتها بأغنية عنوان ألبومها “حالة جديدة”، وبعدها أغنيتها اللبنانية “خاف عليي” وآخرها أغنية “ممكن” التي قدّمتها على طريقة الديو مع النجم العراقي سيف نبيل.

وقالت بلقيس في تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع “تويتر”: “الف الحمدلله على كل النجاحات اللي اعيشها من بداية العام وبدعم جمهوري وحبايبي راح أقدم الأفضل في الفترة القادمة وراح نوصل كل مكان مع بعض الله يتمم على خير وأعلن لكم عن كل المستجدات الجميلة اللي اشتغل عليها بحب، احبكم – حالة جديدة”.

ويعتبر ألبوم “حالة جديدة” هو الرابع في مسيرة بلقيس فتحي بعد ألبومات “مجنون” و”زي ما أنا” و”أراهنكم”، كما قدّمت في السنوات الماضية العديد من الأغنيات السينغل بعدد من اللهجات العربية.