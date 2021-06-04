“حظر تجول”.. إلهام شاهين تُشارك في مهرجان “شنغهاي” السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد النجمة المصرية إلهام شاهين وفريق عمل فيلمها السينمائي “حظر تجول”، للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان “شنغهاي” السينمائي الدولي في الصين، وفق مخرج العمل أمير رمسيس.

ومن المقرر أن تُقام فعاليات تلك الدورة بين الـ11 و الـ20 من شهر يونيو الجاري، وذلك ضمن برنامج “The belt and the road “.

يأتي هذا بعد أن حصل الفيلم على جائزة الجمهور في مهرجان “مالمو” للسينما العربية في مارس الماضي، حيث نال الفيلم 25 ألف كرون سويدي، ويُعدُّ هذا المهرجان من بين المهرجانات الـ15 الكبرى المعتمدة من اتحاد المنتجين الدوليين Fiapf.

يُذكر أنَّ هذا الفيلم نافس في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي خلال دورته الـ42، وحظي بعروض كاملة العدد، كما حصدت بطلته إلهام شاهين جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم.

ويدور فيلم “حظر تجول” عن قصة فتاة تُدعى فاتن، دخلت السجن بسبب ارتكابها جريمةً مروِّعة، في فترة خريف الـ2013 خلال تطبيق قرار حظر التجول في مصر، حيث أُجبرت فاتن على أن تقضي ليلتها عند فتاة تدعى “ليلى”، والتي عرَّضتها لمحاكمة من نوعٍ آخر؛ بحثاً عن إجابات لأسئلة لا تزال مجهولةً، لتمر الليلة في محاولة كلٍ منهما تقبُّل الأخرى.

الفيلم من بطولة: إلهام شاهين، أمينة خليل، أحمد مجدي ومحمود الليثي، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.