شاهدوا.. كليب “ليالي الصيف” لحلا الترك وجاد شويري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك أغنيتها الجديدة، ديو “ليالي الصيف” مع الفنان اللبناني جاد شويري، عبر القناة الرسمية لشركة “بلاتينوم ريكوردز” على “يوتيوب”.

وأطلَّت حلا على الجمهور بإطلالة صيفية مُبهجة في الكليب، تتماشى مع أجواء الأغنية، حيث قدَّمت هي وشويري مجموعةً من الرقصات الاستعراضية على البحر، وهو ما عكس حالة البهجة والتفاؤل على الأجواء.

كليب “ليالي الصيف” من كلمات وإخراج جاد شويري، وألحان روبيرتو فيراري، وتوزيع سليمان دميان، وإنتاج شركة “بلاتينوم ريكوردز”.

وفي نوفمبر الماضي، طرحت الترك أغنيةً باللهجة العراقية بعنوان “شتبي منّي”، من كلمات الشاعر الغنائي فراس الحبيب، ألحان وتوزيع ميثم علاء الدين، وإخراج فادي حداد.