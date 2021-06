الأمير هاري وميغان ماركل يعودان للمملكة المتحدة في هذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت وسائل إعلام بريطانية أنَّ الأمير هاري وميغان ماركل يُريدان العودة إلى المملكة المتحدة؛ لحضور حفل اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية العام المقبل.

ومن المتوقع الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة في عام 2022، في الذكرى السنوية السبعين لحكمها، وستتم الاحتفالات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، ودول الكومنولث وحول العالم.

ووفقاً لصحيفة “مترو”، فإنَّ الأمير هاري حريصٌ على أن يكون جزءاً من الاحتفالات الرسميّة، على الرغم من تنحيه وزوجته عن أدوارهما الملكية.

يُذكر أنَّ العلاقات بين الأمير هاري وعائلته متوترة، منذ أنْ غادر بريطانيا بصحبة ميغان، وانتقل إلى كاليفورنيا، وتحدثا عدة مرات عن المعاملة السيئة داخل العائلة المالكة، ومعاناتهما من العنصرية والإهمال.

وكان الأمير هاري قد تحدث صراحةً عن المعاملة التي تلقاها من العائلة أثناء ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع المذيعة أوبرا وينفري، وأطلق برنامجاً تلفزيونياً بعنوان The Me You Can’t See حول الصحة العقلية.

وكانت التقارير قد توقعت عودة الأمير هاري إلى المملكة المتحدة الشهر المقبل؛ لإزاحة الستار عن تمثال لوالدته الراحلة الأميرة ديانا.