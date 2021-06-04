بعد إعلان عودتها للفن.. شيرين عبد الوهاب تُوجِّه رسالة لشريهان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب عن بالغ سعادتها بعودة مواطنتها النجمة شريهان للعمل الفني، بعد غياب لسنوات طويلة، لافتةً إلى أنّها تنتظر بفارغ الصبر مشاهدة عملها الجديد.

ووجَّهت شيرين رسالة لشريهان، عبر تغريدة على حسابها في “تويتر”، قائلةً: “حكاية شريهان اللي بتحصل في تاريخ الفن مرة واحدة بس، كملت دلوقتي بإرادتك وبنجاحك ورجوعك للفن اللي ياما امتعتينا بيه. شكراً شريهان على مشاعر صحتيها فينا من تاني، بحبك ومستنياكي أنا وكل الوطن العربي”.

ومنذ أيام، أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية عن عودة شريهان بعمل فني عبر إحدى المنصات، غمرت الفرحة محبي شريهان على مواقع التواصل الإجتماعي.

كما علَّقت شريهان في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، قائلةً: “عمل شاق.. أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك”.

وعادت شريهان للظهور على الشاشة في رمضان المنقضي بعد غياب لسنوات، من خلال إعلان تلفزيوني، عبارة عن إنتاج موسيقي غنائي استعراضي، استعادت فيه الفنانة ذكريات فترة الثمانينات، وفوازير رمضان، وحادث السيارة الذي تعرَّضت له، وتسبب في إيقاف مسيرتها الفنية.