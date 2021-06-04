“بدل النهار رح يكون نهارين”.. راغب علامة يُعلن عن موعد حفله في دبي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم اللبناني راغب علامة عن موعد حفله المرتقب بمدينة دبي، مؤكداً أنَّه سيُحيي حفلين يومي 15و16 يوليو على مسرح أوبرا دبي.

وقال علامة، عبر صفحته في “انستغرام: “سوى رح نضوي، وبدل النهار رح يكون نهارين لما التقي فيكم بـ15و16يوليو على مسرح أوبرا دبي، بحفلين رائعين، نغني ونفرح وننسى الدنيا ونكمل المشوار”.

وكان راغب علامة قد التقى جمهور الإغتراب في 24 مايو الماضي في كازينو بونتا كانا على البحر بأوتيل Hard Rock بجمهورية دومينيكان.

وأطّل راغب علامة مع حلول شهر رمضان المنصرم في إعلان “مدينتي 2021”، مقدمًا أغنية بعنوان “الحياة حلوة” ضمن فيديو كليب مليء بالتفاؤل والايجابية والحب والفرح.

ولقي الإعلان تفاعلاً كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بإطلالات راغب علامة المميزة، إضافة الى الأغنية الجميلة. أمّا راغب فعلّق على فيديو الإعلان من خلال صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” قائلًا: “حان الوقت لخلق وتذوق لحظات السعادة الصغيرة”

على جانب آخر، يستعد الفنان اللبناني لطرح أغنية منفردة خلال الأيام المقبلة بعنوان “علشان دلعتك” من كلمات محمد البدري وألحان بينو.