“بسبب البطالة”.. استغاثة عاجلة من نقابة الموسيقيين المصرية برئيس الوزراء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّه مجلس نقابة الموسيقيين المصريين، برئاسة الفنان هاني شاكر، استغاثة عاجلة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي وإيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وخالد العناني، وزير السياحة بسبب البطالة التي طاولت أعضاءها.

وقال المجلس في استغاثته: “منذ ما يقرب من عام ونصف العام، وجميع موسيقيي مصر في حالة بطالة وتوقف مورد رزقهم الوحيد، ما أدى إلى عدم قدرتهم على الإنفاق حتى على أساسيات الحياة”.

وأضاف المجلس: “تحمّلت النقابة كل ما استطاعت وصرفت إعانات للأعضاء ولا تزال تضطلع بدورها من صرف المعاشات والإعانات والعلاج مع توقف مواردها من تحصيل الرسم النسبي عن عمل الأعضاء، وتهلل الموسيقيون فرحاً بالانفراجة الأخيرة في قرار الفك الجزئي للحظر، ولكنهم صُدموا حين علموا أن الفرقة الموسيقية في المكان لا تزيد على 3 عازفين فقط، وقد كانت قبل الجائحة لا تقل عن 15 عازفاً، والمنشأة السياحية لا يرتادها أقل من مئة فرد يومياً فلن يؤثر في ازدحام المكان أن تزيد الفرقة الموسيقية إلى 10 عازفين مع الالتزام بالتباعد والحفاظ على التدابير الاحترازية، فهناك مصلحة أولى بالرعاية من مجرد تقليل أعداد الموسيقيين وهي حقهم في الكسب لحماية أسرهم من التفكك الاجتماعي”.

واختتم المجلس بيانه: “دولة رئيس مجلس الوزراء وأصحاب المعالي السادة الوزراء، نناشد فيكم روح الإنسانية التي تتمتعون بها وحرصكم على خوفكم المصري الأصيل على الأسر المصرية برجاء إعادة النظر في زيادة عدد أفراد الفرق المصرية التي تعمل بالمنشآت السياحية والمصاحبة للفقرات الغنائية”.