“ياه عالزمن” لـ جورج وسوف تحقق نجاحًا كبيرًا مع لايف ستايلز ستوديوز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق كليب أغنية “ياه عالزمن” للفنان جورج وسوف أكثر من مليون مشاهدة بعد يوم فقط من طرحه عبر القناة الرسمية لشركة “لايف ستايلز ستوديوز” في موقع “يوتيوب”.

وعبّر سلطان الطرب جورج وسوف عن سعادته بالنجاح الكبير للأغنية من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” إذ قال: “مليون مشاهدة في اليوم الاول، شكراً”. وكذلك احتفلت “لايف ستايلز ستوديوز” بتحقيق الأغنية مليون مشاهدة فقالت الصفحة الرسمية للشركة: “حصدت أغنية ياه عالزمن لسلطان الطرب جورج وسوف أول مليون مشاهدة بعد يوم من صدورها عبر قناة لايف ستايلز ستوديوز على اليوتيوب.. شكراً لمتابعتكم ومحبتكم”.

أغنية “ياه عالزمن” تمثل التعاون الأوّل لسلطان الطرب جورج وسوف مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” من كلمات أحمد المالكي وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.

أمّا كليب الأغنية فقدّم من خلاله المخرج فادي حداد فكرة واقعية عن تبدّل أحوال الناس إلى الأسوأ، حتى الأبناء الذين يتجاهلون أهاليهم حين يكبرون، والعشاق الذين يتخلّون عن أحبّائهم حين تواتهيم الفرص المغرية.