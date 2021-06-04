نجاح جديد تحققه أحلام في “حزين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “حزين” للنجمة الإماراتية أحلام، أكثر من 35 مليون مشاهدة بعد 3 أشهر فقط على طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

أغنية “حزين” من كلمات المرحوم مساعد الرشيدي، ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وطرحتها أحلام ضمن ألبومها الجديد “فدوة عيونك” الذي صدر على جزأين، في فبراير الماضي.

وكانت أغنية “حزين” قد تصدّرت لدى طرحها الترند الأوّل عبر موقع “يوتيوب” في السعودية والإمارات والكويت وعدد البلدان العربية.

نفيد بالذكر أن ألبوم أحلام “فدوة عيونك” يتضمن 26 أغنية منوعة، على جزأين، إذا تضمن الجزء الأوّل منه 11 أغنية وهي : “فدوة عيونك”، و”عيوني بس”، و”حزين”، و”زوبعه”، و”يا آدمي حس”، و”دفتر وممحاه”، و”الله يرحمه”، و”دمعة زرقا”، و”الفرقا”، و”خاطري ضايق”، و”ابن التراب”.

أمّا الجزء الثاني من الألبوم فتضمن 15 أغنية وهي: ”ما سألت عليك”، و”تمرد”، و”موعدنا الأخير”، و”لا يروح الليل”، و”سر معلن”، و”بعض الناس”، و”بعض الأوقات”، و”عشان إتتوب”، و”لابارك الله في الغياب”، و”تشرق الشمس وتغيب”، و”ما به تفاصيل”، و”تسولف عبرتي”، و”بريء”، و”خطاك اللاش”.