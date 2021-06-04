محمود عبدالعزيز في ذكرى ميلاده.. صور نادرة من حياة "الساحر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحل اليوم 4 يونيو ذكرى ميلاد "ساحر التمثيل"، الفنان المصري الراحل محمود عبدالعزيز، وبهذه المناسبة، نشر نجله المنتج محمد محمود عبد العزيز صورة تجمعه بوالده عبر تطبيق "أنستقرام"، وأرفقها بتعليق.

وقال محمد محمود عبدالعزيز خلاله: "4 يونيو 1946 يوم ولادة محمود عبدالعزيز، يوم ولادة روحي قبل ميعادها بسنين كتير".

وتابع: "النهاردة حضرتك بقى عندك 75 سنة بالتمام والكمال.. كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي مكان أحسن وأحلى من هنا بكتير يا أغلى وأحن قلب خلقه ربنا، يا أبويا وأخويا وابني وصاحبي وكل حاجة حلوة خلقها ربنا".







ويحتوى أرشيف الساحر على مجموعة من الصور النادرة التي جمعته بأصدقاء في الوسط الفني، مثل ليلى علوي، ونور الشريف ويحيى الفخراني، كما تجمعه مجموعة صور أخرى بنجليه كريم ومحمد، وزوجته الإعلامية بوسي شلبي.





أحب محمود عبدالعزيز التمثيل إلى حد الهيام، إذ حصل على شهادة الماجستير في تربية النحل، ورغم ذلك تمسك بالعمل في الفن.

كانت بداية انطلاقه من مسلسل "الدوامة" في بداية السبعينيات، وفي عام 1974 شارك في بطولة فيلم "الحفيد"، الذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وكان يضم كوكبة كبيرة من نجوم التمثيل مثل نور الشريف وميرفت أمين وعبدالمنعم مدبولي.





بعد ذلك توالت الأعمال الفنية للساحر، وأصبح من أبرز نجوم الشباك ومن أهم أعماله على شاشة التليفزيون "رأفت الهجان، البشاير، محمود المصري، باب الخلق".

أما على شاشة السينما كان إنتاجه وفيرا وثريا جدا، ومن أهم أفلامه "إعدام ميت، جري الوحوش، العار، الساحر، إبراهيم الأبيض، طائر الليل الحزين".





نال الساحر العديد من الجوائز من مصر والخارج تقديرا لمسيرته الفنية المشرفة، وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، رحل عن عالمنا تاركا خلفه جواهر فنية، تزداد قيمتها بمرور الزمن.



