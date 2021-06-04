سوزان نجم الدين تقدم واجب العزاء لنانسي عجرم في وفاة حماتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

حرصت الفنانة سوزان نجم الدين، على تقديم واجب العزاء للفنانة نانسي عجرم في وفاة حماتها.

وكتبت سوزان، عبر حسابها على تويتر: "‏‎الله يرحمها ويكون مثواها الجنة، ويعطيكي طولة العمر حبيبتي".

وشيعت أسرة عائلة الدكتور فادي الهاشم زوج الفنانة نانسي عجرم، الأربعاء، جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الأسرة عدم إقامة عزاء بسبب فيروس كورونا من أجل سلامة الأصدقاء والأقارب.

وأُقيمت صلاة الجنازة على روحها في كنيسة مار جرجس، قبل دفن جثمانها في مقابر العائلة بمنطقة بدادون.

وجاء رحيل حماة نانسي عجرم، بعد طرحها كليب أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" عبر قناتها على يوتيوب، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد.

أغنية "حُبك بيقوى" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هاني يعقوب.