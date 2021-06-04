هدى المفتي لـ"الخليج 365": "ديدو" فيلم صعب وممتع.. وأنتظر طرح "كيرة والجن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة هدى المفتي، إن مشاركتها في فيلم "ديدو"، الموجود حاليا في دور العرض السينمائي، جاءت لكونه عمل مختلف عن الأعمال السابقة التي شاركت فيها، ويناسب كل الأعمار، ورغم صعوبته إلا أنه كان ممتعا، حسب تعبيرها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أصعب ما في الفيلم الاعتماد على الخيال، كان مطلوب مننا إن يكون خيالنا واسع ونتعامل مع أمور لا نراها على الحقيقة كما تبدو في الفيلم للجمهور، كذلك كان من أصعب المشاهد مشهد الغرق".

وأعربت هدى عن سعادتها بالنجاح الذي حققه الفيلم في شباك التذاكر، مؤكدة أنها كانت تشعر بالخوف من توقيت العرض، لكنها وجدت أن الجمهور أقبل على مشاهدته، ووصلتها ردود فعل إيجابية.

"ديدو" تأليف كريم فهمي، بطولة كريم فهمي، وهدى المفتي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، نور قدري، إخراج عمرو صلاح.

هدى تنتظر طرح فيلم "كيرة والجن" إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وعنه قالت "الفيلم مع مخرج متميز، أتمنى العمل معه أكثر من مرة، وأنتظر عرضه بفارغ الصبر، ودوري فيه احتاج الحصول على دروس في مجالات معينة، لن أكشف عنها الآن".

جدير بالذكر أن هدى المفتي انتهت من تصوير مسلسل "ناجي"، المقرر طرحه قريبا، كما تواصل تصوير مسلسل "تحقيق" المقرر عرضه على منصة واتش ات- watch it، قبل نهاية العام الجاري 2021.