هكذا علق خالد سرحان على أزمة الحجز على أموال محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعل الفنان خالد سرحان مع أزمة الفنان محمد رمضان والحجز على أمواله، موجها رسالة طريفة على غرار الفيديو المتداول لـ"رمضان" الذي قال خلاله إنه تلقى مكالمة من البنك الذي يتعامل معه لإبلاغه بوجود حكم بالحجز على أمواله.

ونشر سرحان، صورة له عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "صحيت من النوم النهاردة على مكالمة من موظف البنك بيقولي جم يسحبوا قسط القرض اللي عليا ملقوش فلوس في الحساب".

وأضاف: "عايز أقول للبنك عيب كدا.. أنا لحم كتافي من خيركم، والـ٧٥ جنيه اللي في الحساب أنا معايا في البيت قدهم ٣ مرات ولا يهمني".

وكان الفنان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال خلاله إنه تم الحجز على أمواله.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع: "الشعبيين اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر".

بينما كتب "رمضان" تعليقًا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".