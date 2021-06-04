ديانا كرزون تُظهر حملها لأول مرة.. ما جنس الجنين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن حملِها، مؤكدةً أنَّها وزوجها الإعلامي معاذ العمري، ينتظران طفلهما الأول، وذلك بعد مرور قرابة 9 أشهر على زواجهما.

وشاركت ديانا جمهورهاـ عبر حسابها في “انستغرام”، أول صورة لها من حملها، وهي تضع يديها على بطنها، موجهةً رسالةً لزوجها معاذ العمري، وصفته فيها بالحبيب والصديق وأنَّه قطعة من قلبها.

وأكدت أنهما ينتظران طفلهما الأول، في إشارة إلى أنَّ جنس الطفل “ذكر”، ووصفته بأنه قطعة من قلبهما، وسوف يعتنيان به جيداً.

واختتمت رسالتها: “سنحميك من بؤس هذا العالم، فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا، اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخُلق والخِلقة، من دون زيادة أو نقصان، اللهم اجعله قرة عين لنا”.

ودخلت ديانا كرزون ومعاذ العمري القفص الذهبي، في 14 سبتمبر من العام الماضي، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في “انستغرام”، من خلال نشر صورة جمعتهما معاً.

وقالت كرزون حينها: “بسم الله وعلى بركة الله، اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة، لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين”.

وأضافت: “احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة، نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام”.