قبلات وأحضان.. بن أفليك وجنيفر لوبيز يؤكدان علاقتهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ترك بن أفليك (48 عاماً) وجينيفر لوبيز (51 عاماً) الجمهور يتساءل عن وضع علاقتهما منذ إعادة تواصلهما معاً في أواخر نيسان (أبريل) بعد انفصال لوبيز عن خطيبها أليكس رودريغيز.

لكن يبدو أن الثنائي أكّدا الأخبار المتداولة عن علاقتهما العاطفية حيث شوهد بن أفليك وهو يحتضن جينيفر لوبيز وهي تُقبّله بحب ويتبادلان البسمات في ويست هوليوود مساء يوم الاثنين، 31 أيار (مايو).

ولفّت لوبيز ذراعيها حول أفليك الذي وضع يده على كتفها أثناء انتظارهما الجلوس في أحد المطاعم، وفي إحدى اللقطات شوهدت وهي تضع رأسها على صدره.

وكانت الابتسامات ملحوظة على وجهيهما أثناء سيرهما في المطعم وحوله، ثمّ استقلا سيارة أفليك وغادرا معاً، بحسب الصور الحصرية التي حصل عليها موقع “بايدج سيكس” الأميركي. ويذكر أنّ علاقة جينيفر وبن صدمت متابعي أخبار المشاهير، حيث لم يرتبطا عاطفياً منذ فسخ خطوبتهما في عام 2004.