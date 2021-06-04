جراحة عاجلة للفنان المصري محمد شاهين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خضع المطرب محمد شاهين، لعملية جراحية دقيقة بشكل عاجل، بعد أن تعرض لأزمة صحية.

ونشر شاهين صورة له من داخل غرفة العمليات، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “دعواتكم عملية بسيطة إن شاء الله.. الله الشافي المعافي”.

يذكر أن المطرب محمد شاهين، خاض معركة كلامية مع مغني المهرجانات حمو بيكا، وذلك بعد إساءته له بسبب أغنيتهما الأخيرة، التي تعاونا فيها، ولكن الأخير طرحها دون علم الأول؛ ما تسبب في وجود خلافات بينهما.

وكتب شاهين على حسابه الشخصي بـ”فيسبوك”: “إمبارح المحترم بيقول عليا اللي اسمه محمد شاهين.. أنا هقولك حاجة واحدة يا بني حسبي الله ونعم الوكيل في اللي فرضك علينا وعملك قيمة.. والله العظيم أنا روحت أغني الأغنية دي بس قلة حيلة وفقدان أمل”.

وتابع: “بس لكن من جوايا وأنتم عارفين لا شكلي ولا فني اللي بحبه عشان أروح أعمل كدة دي كانت غلطة وذلة مني فقط لا غير وأنا ميشرفنيش أغني مع حد مش مقدرني ومش على دراية بأي شيء ولا يفقه في المزيكا أي حاجة كمان غلطة وأنا هجيب حقي كدة كدة.. واستنوا مني اللي دايمًا متعودين مني عليه”.