عمرو مصطفى يهاجم محمد رمضان: “مصر وأهلها مش محتاجة لفلوسك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الملحن عمرو مصطفى على مقطع فيديو محمد رمضان الذي نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، أعلن خلاله التحفظ على أمواله في أحد البنوك.

وقال عمرو عبر حسابه الخاص على “فيسبوك”: “أنا خضت مشاكل كتيرة جداً ملهاش قيمة، في برنامج العرافة رمضان اللي فات، طلعت وقدمت نصيحة لمحمد رمضان إنه يستفيد بتجربتي ويبطل مشاكل.. لكن للأسف النهاردة اتفاجئت إنه بيقحم اسم “مصر” في مشاكله الشخصية، عن طريق محاولة قلب الحقائق بفيديو يخص مشكلته “الشخصية ” في التحفظ على أمواله.

وتابع: “غير تلميحاته بأن مصر وأهلها لو محتاجة فلوسي يتفضلوا أنا جاهز!! لا يا رمضان مصر وأهلها مش في حاجة لفلوسك ولا لفلوس أي حد، بعد إذنك حل مشاكلك الشخصية من غير ما تدخل اسم بلدي في أزماتك… والجمهور المصري اللي أنت بتخاطبه بمشكلة شخصية، ده جمهور واعي جداً وينتمي لمصر أولاً قبل محمد رمضان أو أي فنان آخر … (الولاء الأول والأخير لمصر).

واختتم: “وأنا كشخص من القوة الناعمة اللي بتمثل مصر واجبي إني أحذرك من إقحام اسم بلدي في أزماتك، وواجبي إني أغير على بلدي أنا وأي حد بيحب البلد دي”.

وكان رمضان قد نشر مقطع فيديو له عبر حساباته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلن خلاله التحفظ على أمواله في أحد البنوك.

وقال محمد رمضان: ” صحيت الصبح على تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زي زي ما بيسيبوا في البنك بيسيبوا في بيتهم”.