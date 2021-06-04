شكرا لقرائتكم خبر عن صور للساحر محمود عبد العزيز فى مراحل عمرية مختلفة .. ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة، ذكرى ميلاد الساحر النجم الراحل محمود عبد العزيز، حيث أنه من مواليد 4 يونيو 1946، لذلك شاهد الراحل محمود عبد العزيز في مراحل عمرية مختلفة.



محمود عبد العزيز



محمود عبد العزيز



محمود عبد العزيز



محمود عبد العزيز



محمود عبد العزيز



محمود عبد العزيز



محمود عبد العزيز



محمود عبد العزيز



محمود عبد العزيز



محمود عبد العزيز

ولد فى حى الورديان غرب الإسكندرية تعلم فى مدارس الحى إلى أن انتقل إلى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية وهناك بدأ يمارس هواية التمثيل من خلال فريق المسرح بكلية الزراعة.

بدأت مسيرته الفنية من خلال مسلسل "الدوامة" فى بداية السبعينيات حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فى المسلسل مع محمود ياسين ونيللى، وفى السينما من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية (1974)، بدأت رحلته مع البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".

بلغ عدد أفلام محود عبدالعزيز نحو 84 فيلماً، قام فيها بدورالبطولة بينما أخرج فيلماً واحداً هو "البنت الحلوة الكدابة"، وقد تنوعت هذه الأفلام ما بين الرومانسية الكوميديا والواقعية.

تزوج محمود عبد العزيز مرتين الأولى من خارج الوسط الفنى، وهى "جيجى زويد"، واستمر زواجهما قرابة 20 عاما ورزقا بولدين محمد وكريم، اللذين يعملان بمجال التمثيل، وبعد انفصاله عن زوجته الأولى دون الإعلان عن الأسباب والتفاصيل، قرر بعد فترة الزواج من الإعلامية بوسى شلبى التى عاشت معه حتى وفاته.