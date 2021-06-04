فن ومشاهير

ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة على البحر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورًا جديدة لها التقطتها على البحر.
ونشرت ياسمين، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الطبيعة الخام .. هذه هي مصر".
وتعاقدت ياسمين رئيس، مؤخرا على بطولة مسلسل درامي جديد يحمل اسم "60 دقيقة"، ومن المقرر عرضه على منصة "شاهد" ويتكون من 9 حلقات، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

جدير بالذكر أن ياسمين رئيس شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعدد آخر من الفنانين.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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