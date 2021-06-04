ياسمين رئيس تنشر صورًا جديدة على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشرت الفنانة ياسمين رئيس، صورًا جديدة لها التقطتها على البحر.

ونشرت ياسمين، الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الطبيعة الخام .. هذه هي مصر".

وتعاقدت ياسمين رئيس، مؤخرا على بطولة مسلسل درامي جديد يحمل اسم "60 دقيقة"، ومن المقرر عرضه على منصة "شاهد" ويتكون من 9 حلقات، وينتمي العمل إلى نوعية الإثارة والتشويق، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج مريم أحمدي.

جدير بالذكر أن ياسمين رئيس شاركت في دراما رمضان 2021 بمسلسل "ملوك الجدعنة" بطولة عمرو سعد ومصطفى شعبان وعدد آخر من الفنانين.