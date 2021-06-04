شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى تعقد جلسات عمل مع خيامى وعزيز الشافعى لاختيار أغانى ألبومها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى أثناء زيارتها لمصر خلال الأيام القليلة الماضية للمشاركة فى إحياء حفل بعقد جلسات خاصة مع بعض الموسيقيين منهم محمود خيامى وتامر على وعزيز الشافعى وتامر حسين ومحمد يحيى، لاختيار أغانى جديدة تضمها لألبومها الجديد.

يذكرأن الفنانة هيفاء وهبى لم تقم بزيارة مصر منذ عدة أشهر، كما أنها اعتذرت عن المشاركة فى بطولة مسلسل "حرب أهلية"، الذى عرض في شهر رمضان الماضى مع الفنانة يسرا، بسبب فيروس كورونا.

يذكرأن النجمة اللبنانية هيفاء وهبى عُرض لها مؤخرا، مسلسل "أسود فاتح"، وشارك في بطولته شريف سلامة، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.