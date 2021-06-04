شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الفيلم المنتظر Aquaman 2 لـ جايسون موموا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر محبى الممثل العالمى جايسون موموا، بشوق الجزء الثانى من فيلم الأبطال الخارقين Aquaman ، الذى كان من المفترض أن يطرح خلال الفترة المقبلة، لكن تم تأجيل بدء التصوير لعدة مرات، اول مرة بسبب تداعيات فيروس كورونا، ومن ثم قرر موموا عدم استكمال التصوير لحين تنفيذ طلبات بلاده التى ينادى بها شعبه والمتمثلة فى عدم انتهاك حرمه جبل مقدس فى منطقة "موانا كى"، فى هاواى، وبناء تلسكوب ضخم أعلى الجبل.

ولكن أخيرا قرر العاملين استئناف تصوير الجزء الثانى من الفيلم المنتظر في يوليو المقبل، بـ لندن، وذلك حسب تصريحات موموا، لـ موقع " digitalspy".

حيث صرح موموا "بعد أن انتهينا من الجزء الأول من Aquaman ، بدأت مع شريكى في التفكير في شكل عام للجزء الثانى، وبدأنا بالعمل على الفكرة الجديدة للعمل".

وأكمل موموا حديثه قائلا "أفضل ما يمكننى قوله حول العمل، هو اننى شاركت في كتابته بسبب حبى الشديد للعمل، ولذلك بدأت جلساتى مع جيمس وان مخرج العمل، ومن ثم مع ديفيد ليزلي جونسون ماكجولدريك مؤلف العمل الأصلى، لوضع الخطوط الرئيسية للعمل".

وكان قد حقق الجزء الأول من فيلم Aquaman إيرادات وصلت إلى مليار و 148 مليون و 161 ألف دولار، حيث طرح في 7 ديسمبر من عام 2018، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " screenrant ".

وتدور أحداث الفيلم الخيالى Aquaman حول آرثر كارى الذى يعرف أنه الوريث الشرعى لـ مملكة أتلانتس تحت الماء، والذى يجب عليه أن يتقدم لقيادة شعبه ويصبح بطلا للعالم.

الفيلم بطولة جايسون موموا، وآمبر هيرد، ونيكول كيدمان، وراندال بارك، وباتريك ويلسون، ودولف لوندجرين، وويليم دافو، وجراهام ماكتفيش، الفيلم من تأليف جوف جونز، ومورت واينجير، وجيمس وان، وسوف بيل، وبول نوريس، ومن إخراج جيمس وان.

حقق Aquaman نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر في شهر ديسمبر الماضي، وشازم! أبقيت الأجواء الجيدة من خلال أن تصبح واحدة من أفضل أفلام الكتاب الهزلي لعام 2019 في الربيع. وعلى الرغم من وجوده بغض النظر عن استمرارية DCEU ، فإن تود فيليبس جوكر هو واحد من أكبر الفعاليات الثقافية الشعبية لهذا العام.