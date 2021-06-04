اصالة تكشف عن حضورها زفاف الأميره حصّه بنت سلمان بن عبد العزيز

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 03:50 صباحاً - أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري، عن مشاركتها كضيفة في حفل زفاف، الأميرة حصّة ابنة ملك السعودية، الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث عبرت عن فرحتها الكبيرة وسعادتها بالتواجد في العرس، ووصفته بأنه “ليلة غير اعتيادية”، وتمنت أصالة للأميرة السعودية السعادة والطمأنينة في زواجها،

ونشرت صور إطلالتها في حفل الزفاف عبر حسابها على “إنستقرام”، وذلك بعد عقده منذ أسبوع.

وأطلت الفنانة أصالة في حفل الزفاف بفستان ذهبي وحزام وغطاء للرأس بنفس اللون، ودونت تعليق على صور إطلالتها بحفل الزفاف، قائلة: “تشرّفت بحضور فرح أميرة بأخلاقها وسموّها وإخلاصها لعائلتها ووطنها، سموّ الأميرة حصّة بنت سلمان بن عبد العزيز حفظه وحفظها الله”.

وتابعت: “وقد أهتمّ بظهوري سيّدات أخوات أتشرّف بأنّي أصبحت منّهم وبينهم أخواتي الرّاقيات من عائلة تفخر الدّنيا بها (الرّحيمي).. الفكرة مستوحاة منّ قطعة حباها الله بجمال عظيم وسحر لا يُصدّق.. كانت ليلة غير اعتياديّه بسيطة راقيه كلّ مافيها ومن فيها حلو ومُفرح .. عنوان هذه الليلة إخلاص وشعور نبيل مُطمئن”.

واضافت: “أدعو الله أنّ يُسعد أميرتنا الغالية وأنّ يكتب لها أيّام حلوة قادمه تتصاعد بالفرح والاستقرار وأنّ يرزقها الله ذريّة صالحة كما هي لأهلها أطال الله بعمرهم ورحم غاليتها وغالية كلّ منّ عرفها والدتها سموّ الأميرة سلطانة السديري، حفظ الله السعودية شعبا وقيادة وأرض طاهرة”.

يذكر أن الأميرة حصة هي الأبنة الوحيدة للملك سلمان بن عبد العزيز، من زوجته الراحلة الأميرة سلطانة بنت تركي بن أحمد السديري التي توفيت عن عمر يناهز 71 عامًا، وذلك إثر إصابتها بمرض عانت منه لسنوات.

كانت العائلة المالكة في السعودية، أعلنت في يوم الاثنين 12/10/1442 هـ عن عقد قران الأميرة حصة، الابنة الوحيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي آل سعود، حيث نشر الحساب الخاص بصور القصر الملكي، صور على “تويتر” تتضمن جانب من عقد قران الأميرة حصة من الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود.

بدورها كانت قد حرصت الفنانة احلام على تهنئة الاميرة حصة بعقد قرانها حيث كتبت منذ ايام عبر حسابها على تويتر: “الف مبروك للغاليه قلب القلب الاميره الاخت الحبيبه الصديقه اميرتنا الغاليه الاميره حصه بنت سلمان بن عبدالعزيز على الامير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي آل سعود ربي يبارك لهم ويتمم عليهم ويجمع بينهم في خير ادعوا لها فهي اجمل من عرفت وفّيه مُخلصه محبه كريمه صديقه المساكين”.