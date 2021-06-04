بعد وفاة حماتها… نانسي عجرم: “الحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن”

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 03:50 صباحاً - توجهت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بالشكر لكل من قدم لها واجب العزاء بفقدان حماتها السيدة ​جمال بديع نهرا​، وذلك في تدوينة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنت نانسي عجرم للمتابعين أن لا يدق الحزن بابهم ، معبّرة عن ألمها لخسارة الأحباب،



شكر كبير لكل صديق و قريب ذكرنا و شاركنا بهالوقت الصعب. إنشالله الحزن ما بدق باب حدا.🙏🏻

المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، و الحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن.🤍 — Nancy Ajram (@NancyAjram) June 3, 2021

وكتبت نانسي عجرم في تدوينتها: “شكر كبير لكل صديق و قريب ذكرنا و شاركنا بهالوقت الصعب. إنشالله الحزن ما بدق باب حدا. المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، و الحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن”.

وكانت قد توفيت السيدة جمال بديع نهرا، أرملة ​ميشال طانيوس الهاشم​، والدة الدكتور ​فادي الهاشم​، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم 28 أيار/مايو الماضي.وقد إعتذرت عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع،