كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 03:50 صباحاً - توجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بالشكر لكل من قدم لها واجب العزاء بفقدان حماتها السيدة جمال بديع نهرا، وذلك في تدوينة نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمنت نانسي عجرم للمتابعين أن لا يدق الحزن بابهم ، معبّرة عن ألمها لخسارة الأحباب،
وكتبت نانسي عجرم في تدوينتها: “شكر كبير لكل صديق و قريب ذكرنا و شاركنا بهالوقت الصعب. إنشالله الحزن ما بدق باب حدا. المهم يضل الإيمان كبير رغم ألم خسارة الأحباب، و الحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن”.
وكانت قد توفيت السيدة جمال بديع نهرا، أرملة ميشال طانيوس الهاشم، والدة الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، يوم 28 أيار/مايو الماضي.وقد إعتذرت عائلة الفقيدة عن تقبل التعازي، نظراً للظروف الصحية الراهنة وحرصاً على سلامة الجميع،
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاة حماتها… نانسي عجرم: “الحياة تستمر إذا مش كرمالنا كرمال اللي منحبّن” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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