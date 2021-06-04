دانا حمدان تنشر صورة نادرة لوالدتها في شبابها.. والجمهور: نُسخة طبق الأصل منها ! (شاهد)

كتب امير فتحي في الجمعة 4 يونيو 2021 02:43 صباحاً - شاركت الفنانة الأردنية دانا حمدان جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة نادرة لوالدتها من فترة شبابها، بجانب صورة لها حاليًا، كشفت بوضوح عن الشبه الكبير الذي يجمعها بوالدتها.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة دانا حمدان بشكلٍ لافت مع صورة والدتها، حيث قارنوا من خلالها ملامحها بملامح إبنتها، واستطاعت تلك الصورة أن تحصد تفاعلاً كبيراً، كما أكد الجمهور أن تلك السيدة الجميلة تُعد “صورة طبق الأصل” من إبنتها.

كما نشرت «دانا» صوره من طفولتها وهي في العقد الأول من عمرها، وتجلس إلى جانب والدتها التي بدت في ريعان شبابها، وكتبت الفنانة معلقة على الصورة: «ربنا يخليكي ليا وفوق راسي وسندي وظهري يا اعظم ام في الدنيا، انت الي علمتيني يعني اية ان مافيش مستحيل عارفة اني مغلباكي بس اعمل اية يا غدغود خلفتك بقا هههههه».

وفي الوقت الذي أكد فيه عدد من متابعو الفنانة أن ملامحها تغيرت تماماً عما كانت تبدو في طفولتها، لفت أغلبهم إلى أنها اصبحت بطلّتها الحالية أقرب شبهًا بوالدتها من شقيقتيها مي سليم، وميس حمدان.

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وعلي الصعيد الفنى، شاركت الفنانة دانا حمدان في موسم رمضان 2021 فى “مسلسل الطاووس” مع النجم جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز حيث قدمت دانا دور فتاة إسكندرانية تتعرض للعديد من المواقف مع بطل العمل جمال سليمان، وتعتبر شخصيتها “كاراكتار” من ناحية الشكل والملابس والتصرفات.

“مسلسل الطاووس”، بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ومجموعة من الشباب وهم يوسف الأسدي ريم المصرى وشيريهان الشاذلى ومينا نبيل ووجورج أشرف، والعمل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وظهرت دانا حمدان كضيفة شرف في حلقة من حلقات “مسلسل لؤلؤ” الذى تم عرضه في الموسم الشتوي الماضي على قناة ON، والعمل من بطولة مى عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

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