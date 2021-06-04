شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى مع آثار الأقصر فى صور منذ 19 عاما من تصوير مسلسل "فارس بلا جواد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير محمد صبحى عن صور قديمة ينشرها لأول مرة مع الآثار المصرية فى الأقصر، منذ حوالى 19 عاما، وتحديدا من كواليس تصوير مسلسل "فارس بلا جواد"، الذى عرض لأول مرة خلال موسم دراما رمضان عام 2002.



الفنان محمد صبحى

ونشر صبحى الصور عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، صحبها بتعليق: "فى الأقصر الجميلة أثناء تصويرى لفارس بلا جواد عام 2002".



محمد صبحى

وسبق وكشف الفنان محمد صبحى مؤخرا أمورا عديدة عن كواليس مسلسل "فارس بلا جواد" والتى ذكرها لأول مرة، من خلال عرضه مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على "فيس بوك"، كاشفا فيه عن حذف 42 مشهدا من المسلسل ليتم عرضه على القنوات.

وقال صبحى: "إن مسلسل فارس بلا جواد، عند عرضه الأول، قامت الدنيا ولم تقعد، وحصلت مشكلة عالمية إن فى ممثل مصرى قدم مسلسل يعتمد على برتوكولات حكماء صهيون وده كان عاملهم مشاكل، لما عرفنا إن السفارة الأمريكية تستدعى ناس تسألهم عن المسلسل فسألت نفسى إيه علاقة السفارة الأمريكية".

وأضاف صبحى: "افتكرت إن فى 4 جاءوا من أمريكا تبع شركة خاصة لصناعة الماسكات كان من بينهم واحد ديانته يهودي متعصب لإسرائيل ومكناش نعرف، وبعدما عملوا مقاسات الوجوه سافروا لأمريكا وخدوا نسخة مترجمة لحلقات المسلسل فى أمريكا، وفوجئنا أن المسلسل دخل الكونجرس وبيدرسوه، وأصبح المسلسل معاديا للسامية واتعملى قضية فى لاهاى، وهددوا مصر بأنها تذيع المسلسل".