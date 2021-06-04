شكرا لقرائتكم خبر عن بين بيتهوفن وعبد الوهاب.. رحلة خالد الكمار مع التأليف الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مصر مبدعيها بإعلان وزارة الثقافة، أسماء الفائزين فى جوائز الدولة لعامى 2020-2021، حيث عقد المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء، اجتماعه السنوى 65 المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وذلك فى بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، وشملت قائمة الفائزين أسماء مبدعين في مجالات الفن شتى أبرزها الموسيقى والتأليف والمسرح.

وحصل الموسيقار خالد الكمار على جائزة الدولة التشجيعية، وهو الحصل على ماجستير تأليف الموسيقى التصويرية من جامعة إدنبرة بالمملكة المتحدة بامتياز مع مرتبة الشرف، وهو أول مصري يحصل على Hollywood Music in Media Award عن موسيقى مسلسل قابيل، كما أنه يحضر رسالة دكتوراة حول تنفيذ مشاريع مصرية خالصة تعتمد على الموسيقى المصرية الأصيلة دون أى تدخلات بأفكار أجنبية إطلاقا .

كان "بيتهوفن" هو بطل حياة خالد الكمار فى عمر 5 سنوات، مثل أبطال الأفلام الكارتون «سوبر مان» وغيره ممن يتعلق الأطفال بهم، رحلة بيتهوفن وكفاحه وموسيقاه كانت بالنسبة له ملهمة فى سنوات طفولته الأولى، وفى عمر 10 سنوات تقريبا اكتشف الكمار، عمر خيرت وكان مرحلة فارقة جدا، ثم تعرف على موسيقى خالد حماد، وكان لهما تأثير كبير عليه على المستوى الفني والشخصى، وفى عمر 20 عاما بدأ يحب الموسيقى المصرية الأصيلة وتحديدا موسيقى بليغ حمدى، ووسط تلك الأسماء العظيمة، كان هناك اسمًا ثابتًا لا يتغير تأثر به الكمار كثيرا، وهو الموسيقار محمد عبد الوهاب، الذى يصفه بقلب الموسيقى ، الذى يجده داخل كل موسيقى يكتشفها .

ألف خالد الكمار موسيقى مسلسل الاختيار في جزئه الثانى، وكان يهدف إلى خلق جو وشكل موسيقى مختلف تماما، عن الذى تم فى الجزء الأول من الاختيار، الذى عرض العام الماضى، وبالفعل بدأ في مشاهدة ما تم تصويره من المسلسل ما ساعده في صياغة شكل موسيقى يتناسب ومع الأجواء الملحمية للمسلسل، واستعان بأوركسترا English Chamber في موسيقى المسلسل، التي تعد واحدة من أهم أوركسترات العالم.

وكان الكمار قد أعرب عن سعادته وفخره بالمشاركة فى تأليف موسيقى المسلسل فى حوار لـ"الخليج 365" وقال خالد:" كنت بعمل مع المخرج بيتر ميمى على مشروع آخر وكلمنى شهر 11 الماضى قال لى: "يلا الاختيار 2 وعاوزين الموسيقى مختلفة تماما عن الاختيار1، ولما كلمنى فى الأول كان بالنسبة ليا صدمة لأنه عمل كبير جدا وقعدنا نتكلم إزاى الموسيقى هتبقى مختلفة واستقرينا إن إحنا نبتعد عن الموسيقى العسكرية واختيار موسيقى درامية .. ونجحنا في وضع موسيقى مصرية خالصة سجلت في لندن".