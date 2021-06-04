شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام داوود عبد السيد.. حين تكتمل اللوحة الفنية بريشة الموسيقار راجح داوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مصر مبدعيها بإعلان وزارة الثقافة، أسماء الفائزين فى جوائز الدولة لعامى 2020-2021، حيث عقد المجلس الأعلى للثقافة، الثلاثاء، اجتماعه السنوى 65 المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة وذلك فى بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية، وشملت قائمة الفائزين أسماء مبدعين في مجالات الفن شتى أبرزها الموسيقى والتأليف والمسرح.

وجاء اسم الموسيقار راجح داوود فى قائمة الفائزين بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون، ذلك الموسيقار الذى التقى بمقاهى وسط البلد وتحديدا "الجريون" – المقهى المفضل لدى الفنانين والمبدعين – بالمخرج الكبير داوود عبد السيد ، وعلى إبداعات "عبد السيد" وضع "داوود" موسيقاه لتكتمل اللوحة الفنية الإبداعية التي شكلها الثنائى في أعمال "الصعاليك"، "البحث عن سيد مرزوق"، "الكيت كات"، "سارق الفرح"، "أرض الأحلام"، "أرض الخوف"، "مواطن ومخبر وحرامي" ، "رسائل البحر" ليصبح راجح داوود بعدها علامة في السينما المصرية.

تمكن راجح داوود بموسيقاه أن يترجم مشاعر وأحاسيس مختلفة بوضع تيمة موسيقية تناسب الأحداث كافة، بالإضافة إلى التعبير عن التحول فى الشخصيات التي تفرضها الدراما على الأحداث، وأخيرا تنبيه المشاهد بأن شيئا عظيما يحدث في كل مشهد، فهو موسيقار من نوع فريد ينتمى إلى جيل من الموسيقيين أقل حظًا من الجيل الحالي، بفضل الثورة التكنولوجية في عالم صناعة الموسيقى الموجودة الآن، فجيله كان يعانى من ندرة الاستوديهات.

وليس غريبا أن يهدى الموسيقار راجح داوود رفيق مشواره داوود عبد السيد مؤلفاته فى حفل قدمته أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو ناير ناجى عام 2019 ، وأقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية .

وعن تعاونه مع راجح داوود في فيلم "الكيت كات"، قال المخرج الكبير داوود عبد السيد في إحدى ندوات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018 "فى الحقيقة كنت خائفًا من العمل مع الموسيقار راجح داوود المصمم الموسيقى للفيلم، وأنه من قرر أن يكون خلفية الفيلم الذى يتحدث عن كفيف البصر يرى بالبصيرة أن يكون العود هو البطل فى الموسيقى التصويرية"، لكن رؤية راجح حالفها الصواب لتمتزج الصورة مع الموسيقى ليخرج العمل بشكل بديع .

ويقول راجح عن تجربته مع داود عبدالسيد: داود مخرج مميز جدا له طعم خاص وسط مخرجي السينما في مصر يحب عمله ولا يحب الصدفة فهو يحسب كل صغيرة وكبيرة وقد استعان بي في فيلمه الأول ليجربني وأعتقد أنني أضفت اليه شيئا ما فاستعان بي في فيلمه الثاني وشكلنا ثنائيا فنيا جميلا فقد قدمت الموسيقى لكل أعماله وزادت خبرة تعاملنا معا وأصبحنا كيانا فنيا جميلا وكانت لافتة جميلة منه حينما أهداني فيلمه «أرض الخوف».