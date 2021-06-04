يتناول القضية الفلسطينية.. عرض فيلم التحريك "البرج" في تونس السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – منى الموجي:

يُعرض فيلم التحريك البرج للمخرج ماتس غرورد، في نادي سينما حقوق الإنسان والمقاومة بدار الثقافة ابن خلدون المغاربية في تونس، وذلك يوم السبت 5 يونيو الساعة 3 عصراً، ويتناول القضية الفلسطينية من خلال 3 أجيال من الفلسطينيين يعيشون في برج واحد.

حصل البرج على سبع جوائز خلال مشاركته في العديد من المهرجانات الدولية، إذ فاز بجائزتين من المهرجان الدولي لأفلام الأطفال بشيكاغو وهما جائزة ليف أولمان للسلام وجائزة لجنة التحكيم لثاني أفضل فيلم تحريك، وجائزتين من مهرجان لشبونة لأفلام الرسوم المتحركة؛ جائزة لجنة التحكيم الخاصة وجائزة أفضل موسيقى تصويرية، وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان بيساك، والجائزة المقدمة من شباب المدرسة الثانوية في مهرجان جمهور الشباب السينمائي الدولي، وجائزة أفضل مونتاج من مهرجان كوسموراما السينمائي الدولي بمدينة ترونديم النرويجية. وترشح الفيلم أيضاً لنيل جائزتين في مهرجان أماندا الذي يقيمه المهرجان السينمائي النرويجي الدولي والمعهد النرويجي للسينما.

وتدور أحداث الفيلم حول الطفلة وردي صاحبة الـ 11 عاماً، والتي تعيش في مخيم للاجئين الفلسطينيين، وتتعرف على تاريخ عائلتها من خلال قصص يحكيها لها ثلاثة أجيال سابقة من اللاجئين.

البرج فيلم تحريك من تأليف وإخراج ماتس غرورد، ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات ليلى نجّار، مكرم ج. خوري، محمد بكري، منى حوّا، مراد حسن، وحنان حلو، صالح بكري، شادن كانبورا، مدير الدبلجة إلى اللغة العربية وهندسة الصوت والنسخة العربية واختيار الممثلين أحلام كنعان، وهو إنتاج نرويجي سويدي فرنسي مشترك.