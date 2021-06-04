شمسية ندا موسى ونسرين طافش بـ"البرنيطة".. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس أنيقة من اللون الأصفر، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيمي طلعت زكريا

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

جيسي عبدو

نشرت المطربة اللبنانية جيسي عبدو صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس "أوف شولدر"، نالت الصورة إعجاب جمهورها.

درة

نشرت الفنانة التونسية درة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أنيق، حازت الصورة إعجاب متابعيها.

دنيا عبد العزيز

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز صورة لها بالأبيض والأسود، من أحدث ظهور لها وذلك، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود، نالت الصورة إعجاب متابعيها.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية، و"برنيطة"، خلال عطلتها الصيفية.

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، لاقت الصورة إعجاب متابعيها.

ندا موسى

نشرت الفنانة ندا موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بشكل عفوي وهي حاملة في يدها "شمسية"، نالت الصورة إعجاب متابعيها.