عمر كمال بصحبة علاء وجمال مبارك في حفل زفاف ابنة الحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حضر الفنان عمر كمال، حفل زفاف شدوى ابنة الكابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطنى السابق، الذي أقيم مساء الخميس بأحد الفنادق الكبرى.

ونشر كمال، صورة له من حفل الزفاف بصحبة الحضري وجمال وعلاء مبارك عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "من فرح ابنة الكابتن عصام الحضري مع الأستاذ جمال والأستاذ علاء مبارك".

جدير بالذكر أن عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، احتفل بخطوبة ابنته "شدوى" في نهاية 2020، في حفل صغير بمنزله بمدينة 6 أكتوبر، إذ اقتصر الحضور على أهل وأصدقاء العروسين فقط، اتباعا للإجراءات الإحترازية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.