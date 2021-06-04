شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدي فى أحدث فوتوسيشن لها: يؤخرها الله ليفاجئك بالذى هو أحب إليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تألقت الفنانة هبة مجدى في أحدث جلسة تصوير لها، ونشرت الصور من خلال حسابها على موقع إنستجرام، حيث شاركت متابعيها الصور، وعلقت عليها: "يؤخرها الله ..ليفاجئك بالذي هو أحب إليك.. فليطمئن قلبك".

وما أن نشرت هبة الصور حتى حرص متابعيها على التفاعل معها خلال التعليقات، ممن حرصوا على التعليق لها بكلمات تتغزل فى أحدث فوتوسيشن لها.



هبة مجدى

يذكر أن هبة مجدى شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وجسدت دور شقيقته فى المسلسل، وشارك فى بطولة المسلسل الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.



هبة مجدي