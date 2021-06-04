شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون لـطفلها المنتظر: سنحميك من بؤس هذا العالم "ًصور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشفت المطربة الأردنية ديانا كرزون عن أول صورة تظهر علامات الحمل من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، مؤكدة أنها فى انتظار حدث وهو استقبال طفلها الأول، داعية الله أن يجعله كامل الخلق والخِلقة وأن يكون قرة عين لهما، موجهة رسالة له، قائلة: "سنحميك من بؤس هذا العالم".



ديانا كرزون

ونشرت ديانا صورة لها تظهر حملها، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "أحببتُ رجل.. هو صديقى وحبيبى وقطعة من قلبى، هو نعمة سأظل أشكر الله عليها، إنى استودعتك زوجى وعُمره وعافيته، فا يا رب احفظه لى فإنه لى حبيب ودُنيا وما ملكت".

وأضافت ديانا: "وها نحن ننتظر طفلنا الأول، قطعه من قلبنا.. سنحرص عليك جيداً.. سنبقى معك دائما، وإن وقعت سنساندك على أكتافنا، سنحميك من بؤس هذا العالم، فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا، ‏اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان، اللهم اجعله قرة عين لنا".





وتزوج العمرى وديانا يوم 14 سبتمبر الماضى، فى حفل زفاف بسيط، بحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء بسبب انتشار فيروس كورونا، وظهرت النجمة ديانا كرزون بفستان الزفاف الأبيض، مع زوجها الإعلامى معاذ العمرى فى زفة اقتصرت على عدد محدود من العائلتين.











