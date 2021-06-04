شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة العيلى: لم أتوقع ردود الفعل حول دورى فى "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حمزة العيلي، خلال استضافته مع أبطال مسلسل ضد الكسر ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "لم أتوقع نجاح شخصية مصطفى التى قدمتها فى ضد الكسر وردود الفعل فاجئتنى، خاصة أن الأدوار العادية هى الأصعب على الممثل، وشخصية مصطفى أثرت على لفترة"، وعلق الفنان محمد فراج: "حمزة العيلى صديقى منذ 16 عاما وهو شخصية جميلة وجدعة".

وتابع الفنان حمزة العيلي: "مشهد الماستر سين بينى وبين محمد فراج بلغت به قبل التصوير بيوم وأرسل لى ورقه وأنا فى طريقى للتصوير، ولكن نجح بسبب الكمياء التى بينى وبين فراج، بالإضافة إلى أنه مكتوب بشكل جيد ووظفه المخرج أيضا بشكل جيد".

وقالت الفنانة سينتيا خليفة: "إن مسلسلى ضد الكسر وحرب أهلية كانا أول أعمالى فى مصر، ولكنى قدمت العديد من الأعمال فى لبنان وهذه الأعمال كانت فرصة كبيرة بالنسبة لى، خاصة مع النجمة نيللي كريم، وتعد هذه المرة الأولى التى أقدم فيها دور شرير، فقد اعتدت لمدة عشر سنوات على تقديم شخصيات طيبة، لذلك كان تحديا بالنسبة لى وخرجت من المسلسلين بخبرة ونضج فنى أكبر".

يذكر أن مسلسل " ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم ، محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.