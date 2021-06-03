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شكرا لقرائتكم خبر عن ما سر التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان؟ والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021
أصدر البنك التجاري الدولي في مصر، بياناً، مساء الخميس، للرد على فيديو الفنان محمد رمضان بشأن واقعة الحجز على أمواله بالبنك.
وجاء في البيان: "بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، فإن البنك يود التنويه إلى أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانوناً بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".
وأكد البنك أنه "لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية".