ما سر التحفظ على أموال الفنان المصري محمد رمضان؟

محمد الفلاح - الخميس 3 يونيو 2021

أصدر البنك التجاري الدولي في مصر، بياناً، مساء الخميس، للرد على فيديو الفنان محمد رمضان بشأن واقعة الحجز على أمواله بالبنك.



وجاء في البيان: "بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، فإن البنك يود التنويه إلى أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانوناً بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

وأكد البنك أنه "لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية".