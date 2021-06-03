محمد رمضان يواجه "الوحش".. بلاغ يتهمه بـ"الإضرار بالاقتصاد المصري"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المحامي المصري نبيه الوحش، إنه تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام ضد الفنان المصري محمد رمضان، يتهمه فيه بـ"تضليل الشعب المصري

وكان محمد رمصان ظهر في فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وزعم أن الدولة المصرية حجزت على أمواله دون أي يكشف سبباً لذلك.





بينما أكدت النيابة العامة المصرية أن "الحجز على جزء من أموال رمضان جاء لصالح ورثة الطيار أشرف أبواليسر، الحاصل على حكم قضائي بالتعويض بـ6 ملايين جنيه مصري ضد رمضان، بسبب واقعة دخوله قمرة القيادة الخاصة بإحدى الطائرات والتصوير بداخلها ونشر الصورة على السوشيال ميديا ما أدى إلى فصل الطيار من وظيفته".





"الوحش" أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن المادة 208 من قانون العقوبات، تنص على: "يعاقب مرتكب جريمة بث أخبار كاذبة بالحبس"، موضحا أن هذا الفيديو انتشر كالنار في الهشيم، واصفا إياه بأنه "أضرت بالاقتصاد المصري وسمعة مصر في الداخل والخارج بناء على تصريحات فنان لديه ملايين المتابعين في العالم".

في السياق نفسه تقدم المحامي المصري سمير صبري ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا، حصلت ”الخليج 365” على نصه، ضد رمضان لـ"تعمده نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي".





وطالب "صبري" في بلاغه بالتحفظ على أموال محمد رمضان ومنعه من مغادرة البلاد والتحفظ علي باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله، وتمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بالبنك.

كما طالب "صبري" بالتحقيق فيما ورد ببلاغه وتحريك الدعوى الجنائية ضد المبلغ ضده والتحفظ على أمواله التي يدعي إيداعها بمنزله ومنعه من السفر خارج البلاد.



