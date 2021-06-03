سر التحفظ على أموال محمد رمضان.. بيان رسمي من البنك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر البنك التجاري الدولي في مصر، بياناً، مساء الخميس، للرد على فيديو الفنان محمد رمضان بشأن واقعة الحجز على أمواله بالبنك.

وجاء في البيان: "بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي والتزاما بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، فإن البنك يود التنويه إلى أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانوناً بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك".

وأكد البنك أنه "لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية".

محمد رمضان يعلن التحفظ على أمواله

وظهر محمد رمضان في فيديو على حسابه في "أنستقرام"، ظهر الخميس، أعلن من خلاله تحفظ الدولة المصرية على أمواله مصحوباً بتعليق منه وقوله: "أنا ومالي مِلك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

وقال محمد رمضان في الفيديو: "صحيت النهارده على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك، قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي وأهل بلدي إيه المشكلة يعني".

وأضاف: "بيقولوا لي عشان ماتتحطش في موقف محرج لما آجي أستخدم الفيزا ومالاقيش فلوس.. قولتله الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة صباح الخير يا مصر".