التحفظ على أموال محمد رمضان.. هل فتح الأسطورة أبواب جهنم على نفسه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - "من يزرع الريح.. يجني العاصفة".. حكمة تختصر مشوار الفنان محمد رمضان، منذ لحظة صعوده وسطوع نجمه، حتى صدور قرار التحفظ على أمواله لصالح قضية الطيار الراحل أشرف أبواليسر.

استطاع الفنان المصري محمد رمضان، الشهير بـ"الأسطورة" تكوين قاعدة جماهيرية عريضة خلال وقت قصير، وبنفس المهارة نجح في تكوين قاعدة من المتربصين لأخطائه الكثيرة.

ومنذ ساعات اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان رمضان التحفظ على أمواله، داخل بنك شهير بالقاهرة، وظهر في مقطع فيديو معلقا على القرار قائلا: "صحيت النهاردة على تليفون من البنك يقولي الدولة تحفظت على فلوسك.. قولتله أنا وفلوسي وبيوتي ولحم أكتافي ملك بلدي".

وأضاف: "إيه المشكلة يعني.. قولت له الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة وصباح الخير يا مصر".

رد رمضان دفع عدد كبير من المتابعين لنشاطه الفني وأخباره الشخصية، لتذكر أفعاله الغريبة التي أثرت على شعبيته الفنية، والتهمت جزءا من محبته، وفي هذا التقرير نرصد بعض المواقف السلبية للاسطورة.

السيارات الفارهة

أثار رمضان الجدل بنشر صورا كثيرة لسياراته الفارهة، وكانت سعر إحداها يصل إلى 7 ملايين جنيه مصرى، كما نشر صورة لسيارة "ماكلارين" فئة 720 إس يمتلكها، يصل سعرها إلى 5 ملايين جنيه مصري، وأخرى "فيراري" لا تقل عن هذا السعر.

وأثار رمضان جدلاً من نوع آخر عندما التقط صورة داخل فناء منزله وبجواره سيارتين سعرالواحدة 4 ملايين جنيه مصري تقريباً.

بعد هذا الاستعراض لأسطول السيارات، تلقى رمضان انتقادات شديدة جداً من متابعيه ومن نقاد فنيين، واستمرت العاصفة فترة، وقبل أن تهدأ ظهر "الأسطورة" مجدداً في فيديو يطلق النار في الهواء، الأمر الذي اعتبره الكثير من المتابعين "تحريضاً على العنف".





الطائرة الخاصة

في 2017 كشف رمضان انضماهه لمالكي الطائرات الخاصة، ونشر صورة وهو يقف أمام طائرته، التي وضع عليها حرفي MR، وهما اختصارا لاسمه، وكتب معلقا على الصورة: "أول رحلة إلى مطار سانت كاترين البلد الساحرة".

وحازت الصورة والتعليق على آلاف المشاهدات وعشرات التعليقات، بينهم من وجه التهنئة للنجم الشاب على انضمامه لنادي مالكي الطائرات الخاصة، وبينهم من رأى أن نشر الصورة يستفز مشاعر الشباب المصري.





إلقاء الدولارات في حمام السباحة

بدأت أزمة الطيار أشرف أبواليسر مع محمد رمضان ،عندما قام الأخير بنشر مقطع فيديو عبر تطبيق "أنستقرام" يوضح خلاله أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص وجلوسه في قمرة القيادة، معلنا أنه سيقود الطائرة بنفسه.

ويظهر الطيار أشرف أبواليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصدار أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به لمحمد رمضان.





وبعد نشر الفيديو وقعت هيئة الطيران المدني عقوبة على الطيار أشرف أبواليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

تلقى رمضان الكثير من اللوم والانتقاد بسبب تصرفه، والذي أفقد الطيار وظيفته، ولكنه لم يعبأ بالهجوم عليه ولم يتعاطف مع الطيار، وعندما صدر حكما قضائيا لصالح الطيار بالتعويض بمبلغ 6 ملايين جنيه مصري، واصل رمضان تصرفاته المثيرة للجدل، بظهوره في حمام سباحة ممسكا بدولارات يلقيها في المياه، بعد ساعات من حكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بإلزامه بدفع التعويض في الدعوى رقم 119 لسنة 2020.





زادت جرعة الغضب تجاه الأسطورة الذي برر الفيديو بأنه من كواليس أغنية "فيرساتشي"، ولكن رياح الغضب لم تهدأ، خاصة مع إعلان وفاة الطيار أشرف أبواليسر قبل صرف التعويض.



