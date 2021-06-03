شكرا لقرائتكم خبر عن بيومى فؤاد ينضم لمسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" بطولة النجم يحيى الفخرانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان بيومى فؤاد لفريق مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوى" للنجم يحيى الفخرانى، ومن المقرر أن يبدأ فى بروفات العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون العرض جاهزا فى موسم عيد الأضحى المقبل، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى الفنان إياد نصار ومحمد التاجى ومحمد الشرنوبى وكارمن سليمان، للمخرج مجدى الهوارى.

وسبق وقدم النجم الكبير يحيى الفخراني فى 2015 نفس أحداث مسرحية ياما في الجراب ياحاوى، من إنتاج البيت الفنى للمسرح، وكانت وقتها تحمل اسم ليلة من ألف ليلة، وقدمها على مدار 3 سنوات.

وتدور قصة المسرحية حول الشحات "يحيى الفخراني" الذي يتسول بصحبة ابنته من خلال الغناء في الشوارع، حيث يتولى الخليفة الحكم في سن صغيرة بعد مقتل أبيه، ويقع الخليفة في حب ابنة الشحات، يتنكر الخليفة في شخصية ابن الجنايني وتقع الفتاة في حبه دون أن تعرف حقيقة منصبه الكبير، وفي المقابل تتعرف زوجة الوزير وهي امرأة لعوب على الشحات دون أن تعلم حقيقته وحقيقة وضعه المادي والاجتماعي، حيث تنخدع في ملابسه المهندمة التي كان زوجها الوزير قد أعطاها له من قبل.

يذكر أن النجم يحيى الفخرانى شارك فى موسم شهر رمضان الماضى بمسلسل "نجيب زاهى زركش"، وهو من بطولة كل من يحيى الفخرانى، وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجي.