شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: شخصية "نادين" فى ضد الكسر لديها مبررات جعلتها تبدو شريرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة لقاء الخميسي إنها ترى أن شخصية نادين التى قدمتها فى مسلسل "ضد الكسر" ليست شخصية شريرة كما نراها، ولكن هى بنى آدمة تحب وتكره وتغير، وهى كانت تحب سلمى بصدق وتغير منها أيضاً، وتابعت: "لا يوجد شخص شرير فى المطلق فكل شخص يقوم بفعل شر يكون لديه مبرراته، وهذا ما حدث مع نادين"، وعقبت النجمة نيللى كريم على ذلك قائلة: "شخصية نادين لديها العديد من المشاكل النفسية، فهى لم تستطع تحقيق أحلامها وأهمها زواجها من كريم ولا يوجد لديها سلام نفسي".

وتابعت لقاء الخميسي، أثناء استضافتها مع أبطال مسلسل "ضد الكسر" ببرنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، والذى يذاع على قناة CBC: "كلنا لدينا نادين فى حياتنا لذلك أنا أراها غلبانة ولديها مشاكل".

وعن شخصية ملك قالت الفنانة تارا عماد إنها أحببت شخصية "ملك" ومتعاطفة معها جدا، مضيفة: "ففى كل مشاهدها كنت أشعر أنها تائهة وسط خطأ وتقوم بمعالجته بالكذب الذى لا ينتهى بالرغم من أنها إن فكرت للحظات ستجد الحل".

يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" من بطولة نيللي كريم، محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.