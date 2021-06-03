شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج لـ منى الشاذلى: تقديمى عملين فى موسم رمضان أمر مرهق ومزعج "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمد فراج أثناء استضافته مع أبطال مسلسل "ضد الكسر" ببرنامج "معكم"، الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى ويذاع على قناة CBC: "فكرة تقديمى عملين فى نفس الموسم كان أمرا مرهقا ومزعجا وموترا بالنسبة لى، فأنا فى العموم لا أفضل الزحمة فى عملى، ولكن ما حدث أن مسلسل لعبة نيوتن كان من المفترض عرضه العام الماضى، وتم تأجيله مثل العديد من المسلسلات بسبب فيروس كورونا".

وأضاف "فراج": "عندما بدأت تصوير مسلسل ضد الكسر كنت قد انتهيت مما يقرب من 85٪؜ من لعبة نيوتن، وكنت قلقا من دور مؤنس، وهذا الأمر كان يشعرنى بالتوتر"، وعلقت النجمة نيللي كريم قائلة: "عملت مع فراج 4 أعمال وهو فنان جميل، وهذا العام هو عام فراج فقد قدم شخصيتين متناقضتين تماما بأداء مختلف، ومن أقوى المشاهد التى جمعتنا هى مشاهد الخناقات".

وتابعت نيللي كريم: "الهدف من المسلسل هو أن كل ما نشاهده على السوشيال ميديا ليس صحيحا دائما، فلو رأينا هؤلاء الناس على الحقيقة بالتأكيد سنتفاجأ بأشياء كثيرة فى حياتهم فليس كل ما نراه حقيقية".

يذكر أن النجمة نيللي كريم قدمت مسلسل "ضد الكسر" فى الموسم الرمضانى الماضى من بطولة محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.