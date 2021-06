شكرا لقرائتكم خبر عن حظر تجول للمخرج أمير رمسيس يشارك بمهرجان شنجهاى السينمائى الدولى بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر فيلم حظر تجول، للمخرج أمير رمسيس، إلى الصين للمشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان شنجهاي السينمائي الدولي في الفترة ما بين 11 وحتى 20 يونيو، ضمن برنامج the belt and the road، وذلك بعد حصوله على جائزة الجمهور بقيمة 25 ألف كرون سويدي، في آخر منافساته بمهرجان مالمو للسينما العربية، ومن الجدير بالذكر أن المهرجان هو أحد المهرجانات الخمسة عشر الكبرى المعتمدة من اتحاد المنتجين الدوليين الـFiapf .



أمير رمسيس

وكان الفيلم قد نافس في المسابقة الرسمية لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42، وحظى على عروض كاملة العدد، كما حازت نجمته إلهام شاهين على جائزة أحسن ممثلة عن دورها في الفيلم، كما في مهرجان القدس للسينما العربية، وعُرض لأول مرة في الهند في مهرجان بيون السينمائي الدولي.



حظر تجول

ويتتبع الفيلم قصة فاتن بعد عشرين عامًا من خروجها من السجن، بسبب ارتكابها جريمةّ مريعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثاًعن إجابات لأسئلة مسكوت عنها. لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.



حظر تجول

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي و محمود الليثي، والنجم الفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، مدير فني عاصم علي، تصميم أزياء ناهد نصرالله، مونتاج هبة عثمان، موسيقى تصويرية تامر كروان، إنتاج مشترك بين شركات Red star Films، وS Productions وTeam One Productionsو The Cell Post-production، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.