شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تستأنف تصوير فيلم "براءة ريا وسكينة" خلال الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف الفنانة وفاء عامر فيلم "براءة ريا وسكينة"، خلال الشهر الجارى فى الديكور الخاص بالعمل، ويعتبر الفيلم من أفلام الأكشن والإثارة حيث يكشف الفيلم دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لريا وسكينة حيث إنهما كانا يستدرجان الجنود الأجانب ويقتلوهم ويدفنوهم، علي عكس المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهم.

تدور أحداث العمل بالكامل في عام 1920 ومن المتوقع ان يقلب العمل موازين التاريخ في العالم حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة و اتهامهم بمقتل العديد من النساء لسرقتهم .

فيلم "براءة ريا وسكينة"، يشارك فى بطولته كل من حورية فرغلى، ومنة فضالى وأحمد منير وأشرف مصيلحى ومحسن منصور وياسر على ماهر ولطفى لبيب وعايدة غنيم وشريف باهر وشمس وحسن عبد الفتاح وأشرف طلبة، قصة وسيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج السورى عبد القادر الأطرش، والفيلم يتناول قضية "ريا وسكينة" الحقيقية عن شاب وفتاة يعملان فى الصحافة، ويقومان بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة حتى يتوصلا لشخص فى الإسكندرية عاش فى هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة كاملة.