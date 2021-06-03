شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم: مشاركتى فى حفل المومياوات مسئولية كبيرة لأنى أمثل بلدى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللي كريم، أثناء استضافتها فى برنامج معكم الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى والذى يذاع على قناة CBC: "ظهورى فى حدث حفل المومياوات كان شيئا عظيما بالنسبة لى، وتأثرت جدا بوقفتى عند معبد حتشبسوت، وجربت العديد من الوضعيات على كيفية الوقوف بعزة وشموخ حتى توصلت للوضع الذى ظهرت به، ولكن شعرت برهبة وتوتر".

وتابعت نيللي كريم: "حدث نقل المومياوات كان يذاع عالميا وهذا ما جعل المسئولية أكبر لأننى أمثل بلدى فيه، والذى ساعدنى فكرة عملى فى الأوبرا من قبل، كما أننى بالمناسبة عرضت من قبل فى معبد حتشبسوت عرض أوبرا عايدة التابع للأوبرا أيضا، ولعل الفرق أننى كنت أعرض مع زملائى ولكن فى هذا الحدث كنت وحدى، وعندما شاهدت الحدث بعد الانتهاء انبهرت وشعرت بالفخامة".

يذكر أن النجمة نيللي كريم قدمت مسلسل "ضد الكسر" فى الموسم الرمضانى الماضى من بطولة محمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.