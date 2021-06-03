"عمرو مصطفى لـمحمد رمضان": "مصر وأهلها مش في حاجة لفلوسك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

انتقد الملحن والمطرب عمرو مصطفى، الفنان محمد رمضان بعد إعلانه الحجز على أمواله.

وكتب عمرو، عبر حسابه على فيسبوك: "أنا خضت مشاكل كثيرة جدًا ملهاش قيمة.. في برنامج العرافة رمضان اللي فات طلعت وقدمت نصيحة لمحمد رمضان إنه يستفاد بتجربتي ويبطل مشاكل، لكن للأسف النهاردة اتفاجئت إنه بيقحم اسم مصر في مشاكله الشخصية، عن طريق محاولة قلب الحقائق بفيديو يخص مشكلته الشخصية في التحفظ على أمواله، غير تلميحاته بأن مصر وأهلها لو محتاجة فلوسي يتفضلوا أنا جاهز".

وتابع: "لا يا رمضان مصر وأهلها مش في حاجة لفلوسك ولا لفلوس أي حد، بعد إذنك حل مشاكلك الشخصية من غير ما تدخل اسم بلدي في أزماتك، والجمهور المصري اللي أنت بتخاطبه بمشكلة شخصية، ده جمهور واعي جداً وينتمي لمصر أولاً قبل محمد رمضان أو أي فنان آخر".

وأضاف: "الولاء الأول والأخير لمصر، وأنا كشخص من القوة الناعمة اللي بتمثل مصر واجبي إني أحذرك من إقحام اسم بلدي في أزماتك، وواجبي إني أغير على بلدي أنا وأي حد بيحب البلد دي".

وكان الفنان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال خلاله إنه تم الحجز على أمواله.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع: "الشعبيين اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر".

بينما كتب "رمضان" تعليقًا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

لمتابعة المزيد عن واقعة الحجز على أموال محمد رمضان .. اضغط هنا