"كسبت فلوسي من جمهوري".. ماذا قال محمد رمضان عن ثروته؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أثارت أزمة الفنان محمد رمضان والحجز على أمواله التي كشف عنها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حالة من الجدل. وكان "رمضان" قد تحدث في وقت سابق عن ثروته خاصة بعد الانتقادات التي تعرض لها بسبب صور سياراته الفارهة التي يستعرضها بين وقت وآخر على صفحاته الشخصية.

وقال الفنان محمد رمضان، في لقاء سابق ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي: "أنا بدأت من الصفر كفنان، وأسرتي أسرة متوسطة، وأبويا مكنش عنده جنيه في البنك، ولا قيراط أرض، ولكن أنا اتربيت أحلى تربية، وأخويا وأختي تعليم عالي، وأختي سيدة أعمال ناجحة، وأهلي ربوني أحلى تربية وعلموني القناعة".

وحول استعراضه سياراته الخاصة، فأوضح رمضان: "دي حياتي ومش هعرف استخبى، عايز أبقى طول الوقت قدام الناس وجمهوري، ودي علاقة حددتها بيني وبين الناس وهما متقبلينها، وبقف أتصور بيهم مع الناس ومحدش جه في مرة حدفني بالطوبة".

واستكمل: "هدفي من التقاطي الصور بجانب سياراتي، ليس إظهار حالة الثراء، ولكن بأن ما أنا فيه.. الجمهور هو صاحب الفضل فيه".

وأضاف رمضان: "من يغضب من ثروتي.. ليس من جمهوري، وأنا كسبت الفلوس اللي أمتلكها من جمهوري وهم أصحاب الفضل عليا، والخير اللي أنا فيه.. انتوا جزء منه، وأنا مش هكذب على حد، ومش بستخبى من الضرائب، لأني بدفع ضرايبي وقايم بواجباتي تجاه بلدي، ورئيس مستشفى طنطا اللي هي بلد أمي يشهد، وجناح باسم والدتي في مستشفى 57357 ".

وكان الفنان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو، اليوم الخميس، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال خلاله إنه تم الحجز على أمواله.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع: "الشعبيين اللي قد حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر".

بينما كتب "رمضان" تعليقا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

لمتابعة المزيد عن واقعة الحجز على أموال محمد رمضان .. اضغط هنا