أنور عمرو يوشك على الانتهاء من وضع موسيقى "ريتسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أوشك الموزع الموسيقي أنور عمرو، على الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة للموسيقى التصويرية الخاصة بفيلم "ريتسا"، بطولة أحمد الفيشاوي، ومحمود حميدة وعائشة بن أحمد، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من عمليات الميكساج والمونتاج الخاصة به.

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، ويشارك في بطولته أمير المصري، وكارولين عزمي ومي الغيطي ومريم الخشت ونور إيهاب، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير في خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

الموزع الموسيقى أنور عمرو بدأ عمله في مجال الموسيقى قبل 20 عاما بالشرق الأوسط وأوروبا، وشارك في العديد من الأعمال الفنية لكبار نجوم الفن بمصر والوطن العربي، أبرزهم: الكينج محمد منير، الفنانة التونسية لطيفة، المطربة المغربية جنات، واللبنانية مايا دياب، الفنان مدحت صالح، الفنان إيهاب توفيق.

حصل الموزع أنور عمرو على دبلوم التأليف الموسيقي من الأكاديمية الملكية للموسيقى ببريطانيا، واستكمل دراسته في إيطاليا.