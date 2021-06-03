"نتفليكس" تكشف عن الصور الأولى من "البروفيسور 5"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى أحمد:

كشفت شبكة نتفليكس، الرائدة في مجال الترفيه عالميا، عن الصور الأولى من الموسم الخامس والأخير لمسلسل "البروفيسور- la casa de papel "، والمقرر عرضه على جزأين: الأول يوم ٣ سبتمبر والثاني يوم ٣ ديسمبر ٢٠٢١.

تكشف الصور الأولى للموسم الأخير عن حجم الفوضى الذي تحدث داخل وخارج بنك إسبانيا الشهير، بعد القبض المفاجئ على البروفيسور من قبل Sierra ونجاح الفريق في إنقاذ لشبونة وجلبها بأمان داخل البنك. فالحرب قد بدأت؛ وعلى الفريق إظهار جانبه القاسي والمشحون بالكثير من الألم والأسلحة، مع اليأس من عدم وجود خطة تمكنهم من البقاء على قيد الحياة.

وسوف تشهد أشهر عملية سطو في التاريخ نهايتها على جزأين، يتكون كل جزء من ٥ حلقات؛ الجزء الأول يصدر في ٣ سبتمبر، والثاني في ٣ ديسمبر، من عام ٢٠٢١.

كانت العصابة محبوسة داخل بنك إسبانيا لأكثر من ١٠٠ ساعة. وتمكنوا من إنقاذ لشبونة، ولكن أكثر اللحظات الحالكة تصيبهم بعد خسارة أحدهم. تم القبض على البروفيسور من قبل Sierra، ولأول مرة، ليست لديه خطة هروب. وبينما يبدو الوضع وكأنه لا يمكن أن يزداد سوءاً، يأتي عدو إلى الساحة أكثر قوة: الجيش.

المسلسل من بطولة أورسولا كوربيرو (طوكيو)، ألفارو مورتي (البروفيسور)، لإيتزيار إيتونو (لشبونة)، بيدرو ألونسو (برلين)، ميغيل هيران (ريو)، خايمي لورينتي (دينفر)، إستر أسيبو (ستوكهولم)، إنريكي أرسي (أرتورو)، داركو بيريتش (هيلسنكي)، هوفيك كيوتشكيريان (بوغوتا)، لوكا بيروس (مارسيليا)، بيلين كويستا (مانيلا)، فيرناندو كايو (كولونيل تامايو)، رودريجو دي لا سيرنا (باليرمو)، نجوى نيمري (المفتشة سييرا)، خوسيه مانويل بوجا (جانديا)، وغيرهم الكثيرين.

يتولى خيسوس كولمينار الإنتاج التنفيذي، بينما يقوم أليكس بينا بدور المنتج المنفذ والمسئول عن المسلسل. تعود كريستينا لوبيز فيراز كمديرة إنتاج منتج منفذ. يرأس ورشة الكتابة خافيير جوميز سانتاندير، وميغيل أموديو مديراً للتصوير، ويشاركان أيضاً في تنفيذ الإنتاج بالتعاون مع إستير مارتينيز لوباتو.

يقوم بإخراج الجزء الخامس من مسلسل "البروفيسور" كل من خيسوس كولمينار، أليكس رودريجو، كولدو سيرا .