بوسي شلبي تحيي ذكرى ميلاد زوجها محمود عبدالعزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيت المذيعة بوسي شلبي، ذكرى عيد ميلاد زوجها الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، التي توافق غدًا الجمعة 4 يونيو.

ونشرت بوسي، فيديو يحمل صورا لها مع محمود عبدالعزيز على نغمات أغنية للفنانة وردة الجزائرية بصوت الفنانة إليسا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "٤ يونيو عيد ميلادك، كان يوم بيجمع كل حبايبك، وكان أسعد يوم لي عشان كنت بشوفك فرحان وسعيد".

وأضاف: "وحشتني وأتمنى تكون فرحان وسعيد مع كل حبايبك في الجنة، وإن شاء الله نلتقي قريبًا يا أغلى الناس، دعواتكم والفاتحة هدية عيد ميلاده غدًا".

جدير بالذكر أن الراحل محمود عبدالعزيز من مواليد 4 يونيو 1946 ، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، بدأ حياته الفنية في التليفزيون، واشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش. وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب). وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش)، ووافته المنية يوم 12 نوفمبر 2016 .