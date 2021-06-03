هكذا أحيا محمد محمود عبدالعزيز ذكرى ميلاد والده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أحيا الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، ذكرى عيد ميلاد والده الراحل الفنان القدير محمود عبدالعزيز التي توافق غدًا الجمعة 4 يونيو.

ونشر محمد، صورة مركبة تجمعه مع والده، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بكرة إن شاء الله 4 يونيو 2021، و4 يونيو 1946 يوم ولادة محمود عبدالعزيز، يوم ولادة روحي قبل ميعادها بسنين كتير".

وتابع: "النهاردة حضرتك بقى عندك 75 سنة بالتمام والكمال.. كل سنة وحضرتك طيب وبخير وفي مكان أحسن وأحلى من هنا بكتير يا أغلى وأحن قلب خلقه ربنا يا أبويا وأخويا وابني وصاحبي وكل حاجة حلوة خلقها ربنا".

وأضاف: "أتمنى تكون هديتي عجبت حضرتك.. إلى اللقاء يا واحشني بزيادة".

جدير بالذكر أن الراحل محمود عبدالعزيز من مواليد 4 يونيو 1946، وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية عام 1966، ثم على درجة الماجستير في العلوم الزراعية، بدأ حياته الفنية في التليفزيون، حيث اشترك مع محمود ياسين ونيللي في مسلسل (الدوامة) من إخراج نور الدمرداش. وبدأت علاقته الحقيقية بالسينما عام 1974 في فيلم (الحفيد)، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة سبعينيات القرن العشرين منها (حتى آخر العمر، مع حبي وأشواقي، كفاني يا قلب). وفي فترة الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين بدأ في تقديم العديد من الأعمال الهامة منها (الكيت كات، البحر بيضحك ليه، العار، الصعاليك، البريء، الكيف، جري الوحوش)، ووافته المنية يوم 12 نوفمبر 2016 .