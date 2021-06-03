هل علمت الفنانة دلال عبد العزيز بخبر وفاة زوجها بعد؟.. وهل تعود إلى منزلها في وقت قريب؟ نهال عنبر توضح

كتب امير فتحي في الخميس 3 يونيو 2021 10:14 مساءً - خرجت الفنانة المصرية نهال عنبر مسؤولة اللجنة الصحية في نقابة المهن التمثيلية لتوضح حقيقة الأخبار المتداولة عن احتمال عودة الفنانة دلال عبد العزيز إلى منزلها في وقت قريب، بعد أصابتها بفيروس كورونا ومكوثها فترة العلاج في العناية المركزة.

حيث نفت الفنانة نهال عنبر هذه الأخبار وأوضحت أن دلال عبد العزيز ما زالت بحاجة إلى العناية الطبية داخل المستشفى قائلة: “نأمل جميعا في أن تخرج النجمة دلال عبد العزيز من المستشفى وتعود لمنزلها وجمهورها في أحسن حال وبصحة جيدة، وأن تنتهي هذه المحنة، ولكن في الحقيقة ما زالت الحالة تحتاج للرعاية الطبية ولا تسمح حالتها بمغادرة المستشفى حيث لم يطرأ عليها أي جديد وهي في حالة مستقرة للوضع الذي هي عليه من معاناتها من مشاكل في التنفس، ولا أحد يعلم ما تخبئه الساعات القادمة ونتمنى أن تعود لمنزلها قريبا ولا نملك حاليا غير الدعاء لها”

ومن ناحية أخرى، صرح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، الأثنين الماضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عن الحالة الصحية لدلال عبد العزيز قائلًا: “الحالة مستقرة على وضع معين، وتحتاج إلى الأكسجين بجرعات عالية عن طريق الأجهزة المساعدة للتنفس، ونتمنى لها الشفاء العاجل”.

وكانت إيمي سمير غانم، قد نشرت منذ أيام، عبر حسابها الخاص بموقع “إنستجرام” صورة لورقة معلّقة على باب غرفة والدتها في المستشفى تحمل عبارة “المريضة لا تعلم شيئا عن زوجها”، في محاولة لنهي الفريق الطبي من التحدث معها عن أي شيء يخص وفاة النجم الكبير الراحل سمير غانم، والتأكيد على أنها ما زالت لا تعلم شيئًا عن الوفاة.

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ورحل النجم سمير غانم، يوم الخميس الماضي، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

وأثناء الدفن حرص شقيق سمير غانم على الدعاء له قبل دخوله إلى القبر، في مشهد أبكى الجميع، وتحدث بعدها في تصريحات إعلامية ليكشف عن كواليس الأيام الأخيرة في حياة الراحل.

حيث قال إن أمنية شقيقه الأخيرة أثناء تواجده في المستشفى كانت الذهاب إلى منزله من جديد والنوم على سريره مرة أخرى، وأخبر شقيقه نيته الذهاب لحج بيت الله الحرام في حال تجاوز الأزمة الصحية التي كان يمر بها، ولكنه لم يُكتب له النجاة.

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